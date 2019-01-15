الطيران المدني تكشف عن رسوم تسجيل وتصاريح طائرات الدرون

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تفاصيل السماح باستخدام الطائرات بدون طيار “درون” في المملكة، وقيمة رسوم التسجيل والتصاريح، إضافة إلى الإجابة عن الأسئلة الأكثر شيوعاً بين محبي تلك الطائرات.

وأشارت الهيئة إلى أن رسوم تسجيل الدرون للاستخدام غير الترفيهي “التجاري” 500 ريال وللترفيهي 250، وتصريح تشغيل الترفيهي مجاناً، أما رسوم اختبار للحصول على تصريح تشغيل للاستخدام التجاري فهي 500 ريال، ورسوم إصدار بطاقة تصريح تشغيل للاستخدام التجاري 300 ريال. على أن تُدفع الرسوم مرة واحدة فقط مدى الحياة، والتجديد مجاني.

وبينت أنه من المسموح استخدام طائرات الدرون شخصياً وتجارياً، وأن الجهة الوحيدة المخولة بمنح تصريح مشغل طائرة بدون طيار وشهادة تسجيل الطائرة في المملكة هي الهيئة العامة للطيران المدني.

وأضافت أنه في حال شراء طائرة “درون” من متاجر إلكترونية خارج المملكة فيجب أن يطلب المشتري الرقم التسلسلي من البائع مباشرة ومن ثم يتقدم بطلب تسجيل الطائرة عبر المنصة الإلكترونية لهيئة الطيران المدني وعند إصدار شهادة التسجيل يحتفظ المشتري بنسخة إلكترونية من الشهادة من أجل إبرازها لمسؤولي الجمارك عند الدخول إلى المملكة.