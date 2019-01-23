العالمي يرفض تأجيل أو نقل مباراة #النصر_أحد

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم عن رفضه التام لتأجيل أو نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي ضد أُحد.

وقدم مجلس الإدارة، اليوم الأربعاء، خطابًا رسميًا للاتحاد السعودي لكرة القدم، يؤكد فيه رفضه التام للخيارين اللذين ذكرهما رئيس الاتحاد السعودي، قصي الفواز “في حديثه التلفزيوني”، بنقل مباراة العالمي وأُحد إلى خارج مدينة الرياض أو تأجيلها، نظرًا لعدم جاهزية أرضية استاد الملك فهد الدولي وملعب الأمير فيصل بن فهد.

وشددت إدارة نادي النصر أنها لا يُمكن أن تتنازل عن حقها في لعب مباراتها في الوقت المُحدد، مساء يوم الأحد المقبل، في مدينة الرياض، وترفض رفضًا قاطعًا تأجيلها، نظرًا لضغط المباريات المجدولة مُسبقًا في الفترة المقبلة.

وأكدت الإدارة النصراوية على أنه تمت المطالبة منذ بداية الموسم بتحسين وضع ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض، ولم يتم أخذ هذه المطالبات بشكل جاد من قبل الاتحاد السعودي، بل أصدر عقوبات انضباطية، بسبب تصريحات انتقدت أرضية الملعب.

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز قد طرح خيارات طارئة في حال تعذّر إقامة المباراة في الرياض، منها تأجيل لقاء النصر وأحد أو الجولة بأكملها وأخيراً خيار اللعب في مدينة المجمعة.