المواطن - الرياض

باشر الزميل فهد بن راشد العبدالكريم، رئيس تحرير صحيفة الرياض، مهام عمله اليوم، بعد عودته من رحلته العلاجية بالولايات المتحدة ،حيث قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتي تكللت والحمد لله بالنجاح.

والمعروف أن العبدالكريم يشغل منصب رئيس التحرير في صحيفة الرياض منذ يوليو 2017 حينما صدرت موافقة وزير الثقافة والإعلام – آنذاك – الدكتور عواد العواد على تعيين العبدالكريم خلفاً للزميل الراحل تركي السديري.

وقد تم تكليف العبدالكريم بالإشراف على تحرير جريدة الرياض منذ أكتوبر 2016 إضافة إلى رئاسته تحرير مجلة اليمامة.