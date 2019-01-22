العراق وقطر .. التكافؤ شعار مباريات المنتخبين

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة العراق وقطر التي ستُقام على استاد آل نهيان، ضمن منافسات ختام ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2019.

وتأهل أسود الرافدين إلى ثمن نهائي كأس آسيا 2019 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط، فيما يخوض العنابي مباراة العراق وقطر اليوم، بعد تصدر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط.

ولعبت العراق وقطر 27 مباراة قبل مواجهة المنتخبين في كأس آسيا 2019، ونجح أسود الرافدين في الفوز بـ11 لقاء، وانتهت 8 مباريات بالتعادل، ونجح منتخب العنابي في الفوز بـ8 مواجهات.

وكانت أول مباراة بين العراق وقطر في منافسات كأس الخليج عام 1976، وخيم التعادل السلبي على نتيجة اللقاء، وحقق أسود الرافدين أول فوز في تاريخ مواجهات المنتخبين في دورة الألعاب الآسيوية عام 1978، وانتهت المباراة بنتيجة 2/1.

ويعود أول فوز حققه العنابي إلى عام 1984، حيث انتهت مباراة العراق وقطر في كأس الخليج بنتيجة 2/1، وكانت آخر مباراة جمعت بينهما في مارس عام 2018، ضمن استعدادات المنتخبين لمنافسات كأس آسيا 2019، وهُزم أسود الرافدين وديًا بنتيجة 3/2.