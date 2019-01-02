العسكر متحدثاً رسمياً لوزارة الشؤون الإسلامية والعنزي مساعداً له

المواطن - واس

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم قرارًا بتعيين عبدالعزيز بن سعود العسكر متحدثاً رسمياً للوزارة، والأستاذ عبدالله بن يتيم العنزي، مساعداً للمتحدث الرسمي.

ويأتي قرار معالي الوزير آل الشيخ في إطار حرص معاليه على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام لإبراز رسالة الوزارة إعلامياً التي ترتبط بالمجتمع إرتباطاً وثيقاً من خلال إشرافها المباشر على بيوت الله، وما يقام فيها من مناشط دعوية مختلفة تهم الرأي العام، مما يستدعي وجود متحدث رسمي يكون بمثابة حلقة تواصل مع مختلف وسائل الإعلام.

يشار إلى أن عبدالعزيز العسكر من الكوادر المؤهلة التي تسلمت أعمال ومهام في الوزارة كان آخرها أميناً للجنة التوعية الإعلامية بالحج والعمرة ولازال يشغل هذا المنصب، بالإضافة إلى ما أوكل إليه من مهمة المتحدث الرسمي للوزارة، فيما يعد العنزي من الكفاءات الإعلامية المتميزة بالوزارة .