العصيمي يعلق على تجربة أول مدرسة مختلطة في تبوك

المواطن - تبوك

علق مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، اليوم الخميس، على تجربة إقامة أول مدرسة مختلطة للتعليم المبكر في تبوك.

وقال العصيمي خلال مشاركته في برنامج ”يا هلا”: هذه الخطوة الأولى وتجربة للتقييم، والقرار كان صادرًا على أساس أن تكون هذه التجربة العام القادم.

وتابع العصيمي قائلا: “تناقش الوزارة حاليًا فتح مدارس جديدة حيث أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتطوير مرحلة الطفولة المبكرة، ومثل هذه المشاريع تحتاج إلى تهيئة المباني، والمعلمين والمعلمات”.

وأضاف متحدث التعليم: “هذا القرار سيترتب عليه أمور عديدة فالوزارة تدرس ذلك منذ فترة، لإصدار القرار، وسيتم تنفيذه العام القادم”.

أ. مبارك العصيمي – المتحدث الرسمي لوزارة التعليم يقيم تجربة أول مدرسة مختلطة للتعليم المبكر في تبوك.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/UiMcfH2y5u — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 10, 2019