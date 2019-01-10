العصيمي يعلق على تجربة أول مدرسة مختلطة في تبوك

العصيمي يعلق على تجربة أول مدرسة مختلطة في تبوك

2019/01/10
الساعة 11:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - تبوك

علق مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، اليوم الخميس، على تجربة إقامة أول مدرسة مختلطة للتعليم المبكر في تبوك.

وقال العصيمي خلال مشاركته في برنامج ”يا هلا”: هذه الخطوة الأولى وتجربة للتقييم، والقرار كان صادرًا على أساس أن تكون هذه التجربة العام القادم.

وتابع العصيمي قائلا: “تناقش الوزارة حاليًا فتح مدارس جديدة حيث أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتطوير مرحلة الطفولة المبكرة، ومثل هذه المشاريع تحتاج إلى تهيئة المباني، والمعلمين والمعلمات”.

وأضاف متحدث التعليم: “هذا القرار سيترتب عليه أمور عديدة فالوزارة تدرس ذلك منذ فترة، لإصدار القرار، وسيتم تنفيذه العام القادم”.

 



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