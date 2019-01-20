العقيد المالكي: التحالف نفذ عملية صنعاء باحترافية ودون إصابات مدنية

المواطن - الرياص

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية أخفت الطائرات المسيرة في الأحياء السكنية بالعاصمة صنعاء .

ولفت المالكي في مؤتمر صحفي يعقد الآن في الرياض أن إيران زودت ميليشيا الحوثي بطائرات دون طيار لاستهداف التحالف بها.

وعرض المالكي نماذج من الطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثيون.

وأشار المالكي إلى أنه لم يصب أحد بأذى في عملية صنعاء التي تمت أمس السبت واستهدفت عدة أهداف حوثية.

وأوضح المالكي أن التحالف كان حريصا جدًا على عدم إصابة أي مدني أثناء عملية صنعاء.

وأشار المالكي إلى أن أحد أهداف الحوثيين كانت على مسافة 208 أمتار فقط من أحد مقرات بعثة الأمم المتحدة في صنعاء.

وكان العقيد المالكي أكد في تصريح سابق أن عملية الاستهداف جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ومنذ وقت طويل، شملت رصد ومراقبة نشاطات الميليشيا الحوثية وتحركات عناصرها الإرهابية بهذه الشبكة لمعرفة وربط مكونات النظام وبنيته التحتية عملياتياً، ولوجيستياً وكذلك منظومة الاتصالات وأماكن تواجد الخبراء الأجانب.

وبيّن العقيد المالكي أن الأهداف المدمرة شملت أماكن التخزين للطائرات بدون طيار، ورش التصنيع وقطع الغيار، ورش التركيب والتفخيخ، أماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الإطلاق وكذلك مرافق التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وأكد العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.