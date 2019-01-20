العقيد المالكي: الطائرات المسيرة تكشف إفلاس الحوثيين

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن استخدام الحوثيين للطائرات المسيرة يؤكد إفلاسهم بعدما نجح التحالف في تدمير قدراتهم العسكرية.

ولفت المالكي ردًا على سؤال خلال مؤتمر صحفي له في الرياض إلى أن استراتيجية التحالف في اليمن ثابتة وتعمل على تقليص قدرات الحوثيين العسكرية وقطع الإمدادات الإيرانية عنهم سواء فيما يتعلق بالأموال أو الوقود أو الأسلحة.

وكشف المالكي عن نجاح التحالف أمس في استهداف 7 أهدف حوثية استخدمها الحوثيون منصات لإطلاق الطائرات المسيرة ومراكز للدعم اللوجيستي.

وأشار المالكي إلى أنه لم يصب أحد بأذى في عملية صنعاء التي تمت أمس السبت واستهدفت عدة أهداف حوثية.

وأوضح المالكي أن التحالف كان حريصا جدًا على عدم إصابة أي مدني أثناء عملية صنعاء.

وأشار المالكي إلى أن أحد أهداف الحوثيين كانت على مسافة 208 أمتار فقط من أحد مقرات بعثة الأمم المتحدة في صنعاء.

وكان العقيد المالكي أكد في تصريح سابق أن عملية الاستهداف جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ومنذ وقت طويل، شملت رصد ومراقبة نشاطات الميليشيا الحوثية وتحركات عناصرها الإرهابية بهذه الشبكة لمعرفة وربط مكونات النظام وبنيته التحتية عملياتياً، ولوجيستياً وكذلك منظومة الاتصالات وأماكن تواجد الخبراء الأجانب.

وبيّن العقيد المالكي أن الأهداف المدمرة شملت أماكن التخزين للطائرات بدون طيار، ورش التصنيع وقطع الغيار، ورش التركيب والتفخيخ، أماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الإطلاق وكذلك مرافق التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وأكد العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.