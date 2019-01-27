العلاوة السنوية تُثير تساؤلات الموظفين.. الراتب بالميلادي والعلاوة بالهجري كيف هذا؟!

المواطن - الرياض

استقبلت حسابات رواتب موظفي الدولة اليوم الأحد العلاوة السنوية ضمن راتب الشهر الجاري، إلا أن موظفي العديد من الجهات ومنهم وزارة التعليم، فوجئوا بإعادة العلاوة لمدة 6 أيام فقط مع راتب الشهر الحالي بسبب أن الرواتب لا زالت بالتاريخ الهجري بينما تاريخ الصرف بالميلادي.

وفي هذا السياق أوضح المتحدث الرسمي للتعليم مبارك العصيمي أن رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ.

وأضاف العصيمي عبر حسابه الرسمي أن “احتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م الذي يوافق 1440/4/25 وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب.

العلاوة السنوية

ودشن مغردون وسم “العلاوة السنوية”، حيث انهالت التعليقات وحالة من التساؤلات حول صرف 6 أيام فقط من العلاوة.

وعلق حسن محمد المحيسني بقوله “في التعليم فقط .. الطاسة ضائعة.. لازم يبررون للخطأ..”.

وقال حساب للمجد والعلياء “حتى لو بالميلادي .. نستحق علاوتنا كامله لانها شهر تعتبر لانها محسوبه من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/١/٢٧”.

وقال آخر “الراتب ميلادي والعلاوة هجري ؟!!! في اي قانون هذا؟”.

وغرد تركي بقوله “مايقوم به التعليم هو خروج صريح على نص الأمر الملكي ، الأمر الآخر والغير قابل لحسن النوايا : هو أن جميع الوزارات صرفت العلاوة لمنسوبيها بإستثناء التعليم !

هذه الإزدواجية تبعث الشك وتثير الريبة لإجراء تحقيق عاجل وكشف الملابسات وإجراء العقوبات على المقصرين والمتلاعبين”.

بينما غرد ظاهر المضياني بقوله “مع وزارة التجارة كذلك”.

وقال آخر “إزدواجية غير قابلة للتبرير ، جهات صرفت وجهات لا !”.

أما الجهات التي أودعت العلاوة السنوية بالكامل، فبررت ذلك بأن التعليمات واضحة بإعادة العلاوة اعتبارًا من 1-1-2019 وبالتالي فإن الإجراء الصحيح هو إعادة العلاوة بالكامل مع الراتب الحالي لأن الرواتب تصرف بالميلادي وليس بالهجري.

أهم محفزات العمل

والعلاوة السنوية هي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل.

وتعتبر العلاوة السنوية لموظفي الدولة هي أحد أهم محفزات العمل، وينتظرها الموظف كل عام من أجل زيادة دخله السنوي، حيث يُمنح الموظف العلاوة السنوية بحسب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية، وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها.

وبحسب نظام العمل، فإن إجمالي الراتب يتفاوت بين الموظفين في الدرجة الوظيفية الواحدة بتفاوت بدلاتهم، أما العلاوة فيتساوى فيها جميع الموظفين في الدرجة الواحدة.

يذكر أنه في 5 يناير 2018م صدر الأمر الملكي الكريم رقم: أ/ 86 الذي تضمن العديد من البنود من أهمها النص على صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية (1439/ 1440هـ) اعتبارًا من 14/ 4/ 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م.

الأمر الملكي الكريم

كما تضمن الأمر الملكي صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره (1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

وفي أكتوبر من العام 2018 صدر أمر ملكي كريم باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها خلال العام المالي 2019.