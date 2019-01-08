العلا تشهد إطلاق أول منطاد في سمائها قبل المهرجان الكبير

المواطن - العلا

شهدت العلا، اليوم الثلاثاء، الإطلاق التجريبي لأول منطاد في سمائها، في إطار التحضيرات لمهرجان المناطيد، الذي سينطلق في 1 فبراير ضمن فعاليات شتاء طنطورة.

وفي سياق آخر، وبمزجه المتقن بين الموسيقى الشرقية الأصيلة، والبراعة الغربية في التأليف الموسيقي، يطل الفنان المصري الكبير عمر خيرت يوم 11 يناير على مسرح مرايا ضمن فعاليات شتاء طنطورة.

وينحدر الفنان عمر خيرت من أسرة فنية عريقة ساهمت في صقل موهبته، فجدّه كان رسامًا وموسيقيًّا، وكان أبوه عازفًا على البيانو، أما عمه فهو الموسيقار الكبير أبو بكر خيرت.