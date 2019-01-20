العمل تحدد ساعات العمل للنساء في الليل وتلزم أصحاب العمل بالحراسة والخصوصية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق مبادرة التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، بهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة للمرأة لتعزيز تواجدها في مختلف أنشطة سوق العمل، والتسهيل على منشآت القطاع الخاص في استقطاب المرأة وتمكينها من العمل.

وأكدت الوزارة حرصها من خلال هذا التنظيم على فتح مجالات عدة لعمل المرأة وفي نفس الوقت توفير بيئة عمل جاذبة وآمنة لعمل المرأة واستقرارها، حيث تطرق التنظيم إلى عدة ضوابط لعمل المرأة من أبرزها أهمية التزام صاحب العمل بتهيئة بيئة العمل المناسبة للمرأة، تجنب القيام بأي عمل من شأنه الضغط على حرية المرأة بما لا يتوافق مع نظام العمل والأنظمة المحلية، وعدم التمييز في أجور العاملات عن العاملين في العمل ذي القيمة المتساوية، وتوفير مكان مخصص ومهيأ ولائق للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة وتوفير دورات مياه خاصة، توفير مساحات ومسافات مناسبة لممارسة النساء عملهن أو كاونترات منفصلة، وتوفير الخصوصية والاستقلالية في الأقسام النسائية لبيئة العمل المكتبية أو غير المخصصة لاستقبال العملاء، وعدم تشغيل النساء في خدمة تنظيف المرافق أو الغرف وحمل الحقائب فيما يتعلق بالقطاع الإيواء السياحي، باستثناء المنشآت المخصصة للنساء فقط، توفير حراسة أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب لكافة المنشآت المشغلة للنساء، ألا يقل عدد النساء العاملات في الوردية الواحدة عن اثنتين في حال وجود عاملين من الرجال، عدم تشغيل النساء في المنشآت المخصصة للرجال فقط، كما حضرت الوزارة تشغيل النساء في المهن والأعمال الصناعية التي من شأنها أن تعرضهن للأخطار و الأضرار وذلك حمايةً لسلامتها وصحتها.

وأيضاً، حددت الوزارة ساعات عمل المرأة في الليل لمختلف الأنشطة إلى الساعة 11م ماعدا الأنشطة الصناعية إلى الساعة 6م، وكذلك ماعدا بعض الأنشطة والحالات الأخرى التي بالإمكان أن تعمل فيها المرأة في أي ساعة من الليل مثل العمل في المستشفيات وحالات الطوارئ، بالإضافة إلى العمل في رمضان والمواسم والمناطق المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة للمنشآت التي يندرج تنظيم ساعات عملها تحتها مثل أمانات المدن أو المحافظات والبلديات التابعة لها.

ودعت الوزارة جميع المنشآت للاطلاع على التنظيم على الرابط (هنا).