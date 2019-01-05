العمل تعلن عن موعد توطين منافذ البيع في 5 أنشطة تجارية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن بدء توطين منافذ البيع في خمسة أنشطة “محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بجميع أنواعه، ومحلات الحلويات”، بعد غد الاثنين الموافق 1 جمادى الأولى 1440هـ.

يذكر أن وزارة العمل أعلنت في يناير 2018 توطين العمل في منافذ البيع في 12 نشاطاً تجارياً ومهنة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ القرار بالفعل في نشاطات “محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة سواء أطفال أو رجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية”، ثم أنشطة “محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات”.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرر في 18/4/1440هـ، توطين منافذ البيع في نشاطي “بيع العطور والعود والبخور بجميع أنواعها ومشتقاتها، وبيع الأقمشة بجميع أنواعها”، بنسبة 70% وفق المعايير الواردة في الدليل الإرشادي لتوطين منافذ البيع في 12 نشاطاً ومهنة.