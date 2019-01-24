العميد آل مرضي مديراً لشرطة القصيم

المواطن - سعيد ال هطلاء - القصيم

صدر قرار مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد قرار الحربي بتعين العميد علي بن حسن بن مرضي مديراً لشرطة منطقة القصيم.

وقد أعرب العميد بن مرضي عن شكره وامتنانه لسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية ومعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد قرار الحربي على هذه الثقة، مؤكداً أنها تشريف يعتز به وسيعمل على بذل أقصى الجهود لخدمة هذا الجهاز الحيوي الهام والنهوض به ليقدم خدمات متكاملة في إطار الدعم غير المحدود لمنظومة الأجهزة الأمنية عامة.

ويُعتبر العميد بن مرضي من القيادات الأمنية المميزة في المنطقة، وتدرج في عدد من المناصب حيث عمل سابقاً مدير إدارة دوريات شرط المحافظات ومدير الضبط الإداري مديراً لإدارة شؤون الأمن ومديراً لشرطة محافظة خميس مشيط، ثم عُين مساعداً لمدير شرطة منطقة عسير لشؤون الأمن إلى أن صدر قرار معالي مدير الأمن العام بتعيينه مديراً لشرطة منطقة القصيم.

” المواطن” تهنئ العميد آل مرضي على هذه الثقة وتتمنى له التوفيق والسداد.