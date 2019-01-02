العميد الحسين يباشر عمله مديرًا لجوازات عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

باشر العميد سعد بن إبراهيم الحسين العمل مديرًا لجوازات منطقة عسير خلفًا للواء سعد الخالدي الذي أُحيل للتقاعد.

يأتي ذلك بعد صدور قرار مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى بتكليف العميد الحسين مديرًا لجوازات المنطقة اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

ويعد العميد الحسين من الكفاءات الإدارية المميزة في المديرية العامة للجوازات وتولى عددًا من المناصب الإدارية كان آخرها تعيينه مديرًا لإدارة جوازات محافظة القويعية.

من جانبه، عبّر العميد الحسين عن بالغ شكره وتقديره وعظيم امتنانه لهذه الثقة، داعيًا المولى – عزّ وجلّ – أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر وأن يديم الله على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان.