العميد الميمان: بيت الباحة بالجنادرية يعكس التراث العريق للمنطقة

المواطن- أمل سعيد الغامدي- الرياض

زار مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية العميد فواز الميمان قرية الباحة التراثية بالجنادرية، وكان في استقباله رئيس وفد المنطقة ونائبه ورئيس اللجنة الإعلامية بالقرية ورؤساء اللجان المشاركة، وتجول الميمان في أروقة القرية مطلعاً على ما تحويه من تراث عريق لمنطقة الباحة وما حوته من أجنحة وأقسام تحكي ماضي الباحة وحاضرها ومستقبلها في ظل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة أيدها الله.

وأعرب الميمان عن شكره وبالغ تقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مبدياً إعجابه بالقرية وبتراث منطقة الباحة.

وأكد بأن القرية تستحوذ في كل عام على إقبال كثيف للزوار كونها نجحت في نقل التراث العريق للباحة إنساناً ومكاناً واستطاعت بكل حنكة في تحقيق الأهداف الرئيسية للمهرجان إلى جانب مشاركات المناطق الأخرى، وهذا يعكس الاهتمام والمتابعة من قبل أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز والجهود المبذولة من قبل المشاركين فيها.

كما استمع إلى شرح من رئيس اللجنة الإعلامية مهدي الزهراني عن الجهود التي تبذل داخل المركز الإعلامي وأبدى العميد الميمان إعجابه بالمركز الإعلامي وما يحويه من مواد تعريفية للباحة وعلى كافة القائمين على المركز والذين استطاعوا التعريف بها من خلال ما يبث من مواد إعلامية مميزه وباحترافية.

وفِي نهاية الاستقبال تسلم الميمان هدية تذكارية بهذه المناسبة، إضافة لبعض إصدارات التمركز الإعلامي بالقرية.