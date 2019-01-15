العميد الهباس يتفقد سير العمل بشعبة جوازات الصناعية الثانية بالرياض

العميد الهباس يتفقد سير العمل بشعبة جوازات الصناعية الثانية بالرياض

2019/01/15
الساعة 8:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تفقد مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس, شعبة جوازات الصناعية الثانية, واطلع على سير العمل وفقاً لتوجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بمتابعة العمل بجوازات منطقة الرياض والإدارات والشعب التابعة لها.
وحث العميد الهباس العاملين على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيم وإنهاء إجراءاتهم.
مما يذكر أن العميد الهباس قام بجولة تفقدية للإدارات والشعب التابعة للمنطقة ضمن برنامج تفقد سير العمل في جميع إدارات وشعب جوازات منطقة الرياض.
ودعا المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية وخدمات الجوازات عبر منصة (أبشر , أبشر أعمال , مقيم ).



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