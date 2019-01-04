العنزي: الأخضر يُعاني في المحور الدفاعي.. وغياب العابد خسارة

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الوطني نايف العنزي، أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يُعاني في مركز المحور الدفاعي، مُتمنيًا في الوقت ذاته مولد نجوم جُدد خلال بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وقال نايف العنزي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “يمتلك المنتخب السعودي تاريخًا وإرثًا كبيرًا جدًّا، خصوصًا على مستوى تاريخ البطولة الآسيوية، ولا ننسى مشاركاته في كأس العالم”.

وتابع المدرب الوطني تصريحاته قائلًا: “الخبرة مطلوبة في كأس آسيا، فهناك العديد من المنتخبات التي يمثلها لاعبون يشاركون بشكل أساسي مع أنديتهم في دوريات أوروبية كبيرة”.

وعن غياب نجم نادي الهلال نواف العابد عن كأس آسيا 2019، قال العنزي: “عدم مشاركة نواف العابد تُعتبر من أكبر خسائر المنتخب السعودي في هذه البطولة”.

وأضاف نايف العنزي: “نتمنى أن تكون هذه النسخة من البطولة الآسيوية انطلاقة لمولد نجوم يخدمون الكرة السعودية في قادم المناسبات”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “لدينا ضعف على مستوى المحور الدفاعي.. عبدالله عطيف منظّم لعب لا يمتلك قوة دفاعية، وإبراهيم غالب بعيد عن مستواه”.

وبشأن اللاعبين الذين كان يرغب في تواجدهم مع الأخضر ببطولة كأس آسيا 2019، قال العنزي: “الأسماء التي كنت أتمنى وجودها في قائمة المنتخب هي: نوح الموسى وعبدالعزيز الجبرين ومحمد الكويكبي”.

واختتم المدرب الوطني العنزي تصريحاته الإذاعية قائلًا: “نأمل الكثير من فهد المولد رغم أنني لا أعتبره لاعب سوبر”.