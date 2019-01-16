العنود الحربي : شخص وراء تَركي دبي وإم بي سي وتلقيت تهديدات بالقتل!

المواطن - الرياض

ردت الإعلامية السعودية العنود الحربي على مزاعم استبعادها من برنامج “صدى الملاعب” وقناة “إم بي سي” بالكامل، مشددةً على أنه لم يتم استبعادها وما زالت أبواب القناة مفتوحة لها، ولكنها تعرضت لمؤامرة من أحد الأشخاص تسببت في تركها للعمل.

ولم تصرح العنود الحربي خلال حواره إلى برنامج “ع السيف” على قناة “atv” الكويتية باسم الشخص الذي تسبب في رحيلها أو منصبه، مؤكدة أنه بعيد عن مؤسسة “إم بي سي” وكان سببًا في تركها لدبي ككل، ولكن القناة نفسها وزميلها مصطفى الآغا مقدم “صدى الملاعب” لم يتعرضوا لها.

وتابعت العنود الحربي أنها من الصعب أن تعود حاليًا إلى البرنامج؛ لأنها أصبحت لها عائلة وتعيش خارج دبي، وفكرة نقل حياتها بالكامل إلى هناك حتى تستطيع الظهور علي الهواء بالبرنامج أصبح مستحيلًا.

وكشفت العنود الحربي أن سبب انسحابها من برنامج “نجم القصيد” بعد مشاركتها فيه كمتسابقة، هو تلقيها تهديدات بالقتل من أحد أقارب والدها، لافتة إلى أنها انسحبت بسبب خوف والدتها الشديد عليها بعد التهديد.

وأردفت أن التهديدات جاءت للقناة نفسها بعدما اعترض أقارب والدها علي ظهورها بالتلفزيون؛ لأن الأمر يتعارض مع قواعد القبيلة في السعودية، مشيرة إلى أنها كانت تظهر دون مكياج تمامًا، وترتدي عباءة واسعة ولكنهم كانوا ضد الأمر كليًا.

العنود الحربي هي مذيعة وممثلة وعارضة أزياء مقيمة في البحرين، ولِدت في 3 فبراير 1988 لأب سعودي وأم بحرينية على رغم رفض عائلتها امتهانها المجال الفني، إلا أنها قررت خوض التجربة في أعمال بارزة مثل مسلسل زواج آخر موديل ومسلسل كومار، وكذلك عملت مذيعة في قناة إم بي سي.