العويس يُنافس على أجمل تصدٍّ في #كأس_آسيا2019

المواطن - مروة نبيل

تألق حارس المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محمد العويس، بشكل لافت في بطولة كأس آسيا 2019، ليُنافس على لقب أجمل تصدٍّ في المسابقة القارية.

وأجرى حساب بطولة كأس آسيا 2019 الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، استفتاء على لقب أجمل تصدٍّ بين حارس الأخضر محمد العويس، حارس مرمى المنتخب الإيراني، علي رضا بيرانفاند.

وأشاد حساب بطولة كأس آسيا 2019 على “تويتر”، بإمكانيات ثنائي حراسة المرمى محمد العويس وعلي رضا بيرانفاند، بعد تصدي كل منهما لركلة ترجيح بطريقة مميزة، وتساءل عن الأفضل بينهما.

وتصدى محمد العويس لركلة ترجيح خلال مباراة السعودية وقطر في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019، وقاد الأخضر للتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

فيما تصدى علي رضا بيرانفاند لركلة ترجيح حاسمة في الدقيقة الثالثة من مباراة إيران وعمان في ثمن نهائي كأس آسيا 2019، ليقود منتخب بلاده للفوز بهدفين دون رد، والصعود لربع النهائي.