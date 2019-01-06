الغذاء والدواء تحدد 5 أماكن لعرض السعرات الحرارية بالمطاعم والمقاهي

المواطن - الرياض

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء خمسة أماكن لعرض السعرات الحرارية للوجبات الغذائية والمشروبات في المطاعم والمقاهي، وهي النقاط التي يقوم فيها المستهلكون باختيار أو شراء الوجبات.

وحددت الغذاء والدواء هذه الأماكن لعرض بيانات السعرات الحرارية على النحو التالي “نقاط تلقي الطلب، اللوحات الالكترونية الخاصة بقوائم الطعام، قوائم الوجبات، أماكن طلب الوجبات الخاصة بالسيارات، المواقع الالكترونية للمطاعم وتطبيقات الأجهزة الذكية”.

يأتي ذلك في إطار دور الهيئة في تعزيز صحة وسلامة المستهلك، وإيمانا منها بأهمية التعريف بالقيمة الغذائية وعدد السعرات الحرارية لما يقدم من وجبات غذائية في المطاعم والمقاهي.

وبدأت الهيئة باتخاذ خطوات لحث المطاعم والمقاهي على كتابة السعرات الحرارية للوجبات والمشروبات التي تقدمها للمستهلكين، حيث أكدت أهمية عرض السعرات الحرارية للوجبات الغذائية والمشروبات في خمسة أماكن.

وأشارت إلى أن وضع قائمة بالسعرات الحرارية في المطاعم والمقاهي سيساعد المستهلكين على اختيار وجبات أصغر حجما، وبالتالي سعرات حرارية أقل.

وسجل حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعية في تويتر نشاطا ملحوظا منذ تطبيق قرار إلزام المطاعم والمقاهي بوضع السعرات الحرارية على الوجبات و المشروبات، إذ تركزت التساؤلات حول كيفية تحديد السعرات وأهميتها في المطاعم والمقاهي.