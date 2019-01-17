الغذاء والدواء تحذر من 3 منتجات لفرد الشعر

المواطن - الرياض

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم الخميس من ثلاثة منتجات لفرد الشعر، بسبب احتوائها على نسبة عالية من مادة “فورمالدهيد”.

وأوضحت أنها جمعت وحللت عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء ثلاثة منتجات على نسبة عالية من مادة “فورمالدهيد” تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقمSFDA.CO/GSO 1943:2016 .

وأشارت الغذاء والدواء، إلى أن التعرّض لنسب عالية من مادة “فورمالدهيد” يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك، مطالبة المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منها.

وشددت الهيئة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.