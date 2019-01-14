الغذاء والدواء ترصد الإشاعات وترد عليها بشكل علمي والبداية بـ عشبة البرجس

المواطن - الرياض

خصصت هيئة الغذاء والدواء صفحة على موقعها الإلكتروني لرصد الإشاعات والرد عليها بشكل علمي.

وأوضحت الغذاء والدواء أن الصفحة بها خيارات بحث باسم المنتج، وتصنيف للشائعات وأيضًا أبرز الشائعات المنتشرة.

ولفتت الهيئة إلى أن الصفحة تساعد في التحقق من الإشاعات المتعلقة بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وأيضًا التجميل والأعلاف والمبيدات.

وبدأت الغذاء والدواء أولى الشائعات بشأن عشبة البرجس، حيث انتشرت إشاعة تروج لعشبة باسم (عشبة البرجس)، تزعم قدرتها على علاج عدد من الأمراض كالربو والتهابات الجيوب الأنفية، وآلام الظهر والمفاصل.

وردت الهيئة بالقول: عشبة البرجس، والتي يُروج لها لعلاج العديد من الأمراض، غير مرخصة من الهيئة، كما لا تُعرف طبيعتها؛ لذا لا يمكن التأكد من سلامتها أو فعاليتها أو جودتها أو خلوها من مواد قد تكون ضارة على المستهلك. وقد لا تخلو هذه العشبة من مصادر التلوّث التي تزيد احتمالية الضرر على المستهلك.

وحذرت الهيئة من استخدام الخلطات العشبية ذات الادعاءات الصحية التي تكون مجهولة المكوّنات والمصادر، والتي يتم تحضيرها بطرق مخالفة لقواعد السلامة.