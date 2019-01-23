الغذاء والدواء تكشف حقيقة منع استيراد لحوم الدواجن من البرازيل

المواطن - واس

أكد المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة العامة الغذاء والدواء، عبدالرحمن السلطان، استمرار استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من البرازيل إلى المملكة العربية السعودية.

وقال السلطان: “ما تم هو تحديث قائمة المنشآت الغذائية المعتمدة للتصدير من البرازيل، عبر إزالة بعض المنشآت الغذائية المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الفنية”، مؤكدًا أن إجراء “الهيئة” روتيني ويشمل كل الدول التي تستورد الهيئة لحوم دواجن منها.

ولفت إلى أن هذا الإجراء تم بعد زيارة فريق فني من الهيئة البرازيل للتدقيق على الإجراءات الحكومية الرقابية، والتفتيش على منشآت تصدير لحوم الدواجن ومنتجاتها إلى المملكة، والتأكد من استيفاء المنشآت المسموح لها بالتصدير جميع متطلبات “الغذاء والدواء”.

وأشار السلطان إلى أن الهيئة أصدرت اليوم بيانًا أوضحت فيه أنها أزالت تلك المنشآت لعدم مطابقتها اشتراطات ومتطلبات الهيئة، مثل تدني مستوى تدريب العاملين، وتغذية الدواجن بأعلاف غير نباتية، ومخالفات متعددة في الظروف التصنيعية تتطلب إيقاف الاستيراد من تلك المنشآت، ولا يستدعي ذلك سحب منتجاتها من السوق.