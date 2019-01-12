الغرامة والترحيل لمن يتأخر عن تجديد هوية مقيم للمرة الثالثة

المواطن - الرياض

أوضح مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس أن أنظمة الإقامة والعمل لا تسمح بالتأخر في إصدار أو تجديد هوية مقيم، والغرامة وما يتبع لها من إجراءات لمن يتكرر منه ذلك.

وأضاف العميد الهباس: أن الأنظمة واضحة للجميع من خلال موقع المديرية العامة للجوازات عبر الشبكة العنكبوتية (www.gdp.gov.sa) ومن خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعية [email protected]، وأنه لن يُقبل العذر ممن يخالف أنظمة الإقامة والعمل في المملكة وتكون الغرامة مضاعفه عند تكرار المخالفة في التجديد، ففي المرة الأولى تكون الغرامة لمن تأخر عن إصدار هوية مقيم أو تجديدها (500) ريال وفِي المرة الثانية تكون (1000) ريال وفِي المرة الثالثة نعمل على إجراءات ترحيل الوافد المخالف وفقا للنظام.

وحث مدير جوازات منطقة الرياض المكلف أصحاب العمل على الحرص ومراجعة سجلات المقيمين من خلال منصة (أبشر – أبشر أعمال – مقيم) وأن الأنظمة أيضاً لا تسمح للوافد بالتنقل أو العمل طالما هوية مقيم منتهية.

وأكد العميد محمد الهباس أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية من خلال منصاتها ( أبشر – مقيم – أبشر أعمال ) تساعد المستفيدين من إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة دون الحاجة للمراجعة التقليدية.

وأضاف العميد الهباس أن توجيهات سعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى التي يؤكد من خلالها على تسهيل كافة الإجراءات على المواطنين والمقيمين وفقاً للأنظمة والتعليمات، وحرص القيادة الرشيدة على تطوير وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين والرقي فيها وخاصة في مجال الخدمات التقنية تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.