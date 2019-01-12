الغزارة التهديفية شعار #العراق في #كأس_آسيا

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب الشارقة مباراة العراق واليمن اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2019.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن منتخب العراق الأول لكرة القدم، يملك رقمًا مميزًا في بطولة كأس آسيا قبل مباراته أمام اليمن اليوم.

وأضافت أن منتخب العراق الأول لكرة القدم، سجل أكثر من هدفين في 4 من آخر 5 مواجهات خاضها في كأس آسيا، مُسجلًا مجموع 10 أهداف، وهو نفس عدد الأهداف التي أحرزها خلال 11 مباراة سابقة في البطولة القارية.

وافتتح منتخب العراق الأول لكرة القدم مشواره في بطولة كأس آسيا 2019 بالفوز على فيتنام بثلاثية مقابل هدفين في الوقت القاتل، ويأمل التغلب على اليمن اليوم لحسم تأهله إلى الدور التالي.

على الجانب الآخر، يأمل اليمن تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب العراق الأول لكرة القدم اليوم، للحفاظ على حظوظه في بطولة كأس آسيا 2019، بعد خسارته بخماسية دون رد في المباراة الأولى أمام إيران.