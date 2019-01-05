الـ فزعة تستوقف زوار الجنادرية وعيونهم ترصد المنشآت بـ سلامتي

المواطن - الرياض

استحوذ تطبيق “فزعة” و”سلامتي” على اهتمام زوار جناح الدفاع المدني في “الجنادرية 33” بما يحتويه من خدمات تقنية عالية أسهمت في سرعة الإبلاغ عن الحوادث ومخالفات السلامة في المنشآت العامة والخاصة.

ويستعرض ركن تقنية المعلومات تطبيق “فزعة” المخصص لطلب العون والمساعدة من الدفاع المدني وللإبلاغ عن الحوادث من خلال إيقونتين رئيسية هي “إنقاذ وحريق”، عبر تحديد موقع الحادث، ووصف الحالة ومن ثم إرسال البلاغ بشكل رسمي لتتم متابعته فورًا.

ويتعرف الزوار على تطبيق “سلامتي” وهو تطبيق إلكتروني مخصص للإبلاغ عن مخالفات السلامة في المنشآت العامة أو الخاصة، حيث يقوم المُبلغ بتقديم البلاغ في حال رصد أي مخالفة في نواحي السلامة العامة موثقة بالصور أو الفيديو مع شرح للحالة وتحديد للموقع، بالإضافة إلى بوابة “سلامة” التي تمكّن مختلف المنشآت في القطاع الخاص من إنشاء حسابات خاصة بها على البوابة الإلكترونية للدفاع المدني تسمح لها بإصدار أو تجديد ترخيص الدفاع المدني إلكترونيًّا دون الحاجة إلى زيارة مقرات الدفاع المدني.

ويُمكن الدفاع المدني الجميع من تقديم الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات المرسلة من قبل أفراد المجتمع أو منسوبي القطاع المتعلقة بأعمال الدفاع المدني التي تعنى باطلاع مباشر من معالي مدير عام الدفاع المدني عبر خدمة “قريب”.

وتشارك المديرية العامة للدفاع المدني في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” بمعرض متكامل يروي مسيرة تطور خدمات الدفاع المدني من خلال جناح “من نحن” التعريفي، بالإضافة إلى تقديم التوعية الوقائية وركن مخصص لشهداء الواجب، وفرق التدخل في المواد الخطرة، والمعدات والتجهيزات، والتطبيقات العملية، وتقنية المعلومات، وفرق البحث والإنقاذ السعودي، وجناح المتطوعين، ومسرح لتوجيه رسائل توعوية للزوار، بالإضافة إلى ركن رسم للأطفال.