الفالح: أرامكو جادة بشأن شراء حصة بمشروع روسي للغاز المسال

المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة خالد الفالح أن أرامكو جادة بشأن شراء حصة في مشروع للغاز المسال في روسيا، لكنه أشار إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر أو شروط الصفقة.

من جهته، قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إنه يتجه إلى زيادة كبيرة في عدد صفقات الاستثمار مع السعودية، بحسب “العربية”.

والتقى كيريل ديمترييف، رئيس الصندوق السيادي بوزير الطاقة خالد الفالح، ومسؤولين سعوديين آخرين في الرياض لمناقشة مشروعات في قطاعات تكرير النفط والبتروكيماويات والكيماويات الغازية وخدمات حقول النفط، بالإضافة إلى مجالات أخرى، وفقاً لما ذكره الصندوق في بيان.

وكان الصندوق قال الشهر الماضي، إنه يدرس الاستثمار في مشروع الغاز الطبيعي المسال القطبي التابع لـ”نوفاتك” الروسية مع شركة أرامكو السعودية.