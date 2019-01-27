الفتح ضد القادسية .. محمد الفهيد يُثير الجدل

المواطن - مروة نبيل

أثارت مشاركة محمد الفهيد في مباراة الفتح ضد القادسية التي أُقيمت، اليوم الأحد، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، حالة من الجدل.

وشارك محمد الفهيد كأساسي في مباراة الفتح ضد القادسية ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي بهدفين دون رد.

وقدم مجلس الإدارة القدساوي احتجاجًا رسميًّا إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد نهاية مباراة الفتح ضد القادسية اليوم، بسبب مشاركة محمد الفهيد نظرًا لطرده في لقاء الوحدة بالجولة الـ16.

أكد حساب النادي القدساوي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه سيتم رفع كافة تفاصيل مشاركة محمد الفهيد في مباراة الفتح ضد القادسية اليوم إلى لجنة الانضباط والأخلاق خلال المدة النظامية.

ولاقت أزمة مشاركة محمد الفهيد في مباراة الفتح ضد القادسية اليوم، تفاعلًا كبيرًا بين الإعلاميين الرياضيين والجماهير على “تويتر”، حيث رأي البعض صحة موقف النموذجي، فيما أيد البعض الآخر موقف الفريق القدساوي.

وعلق الإعلامي مبارك الشهري قائلًا: “إدارة القادسية في طريقها لكسب نقاط الفتح بالاحتجاج الواضح والصريح بعد مشاركة محمد الفهيد المطرود في مباراة الوحدة الماضية.. مبروك للقادسية مقدمًا الثلاث نقاط وخطأ إداري لا يُغتفر من إدارة الفتح”.

وكتب عبدالله بخيت الشايع: “القادسية يحتج على مشاركة اللاعب محمد الفهيد لتعرضه للطرد في لقاء الفتح مع الوحدة في الجولة الـ16 للدوري.. وأرى أن الاحتجاج غير صحيح”.

وتابع خلال تعليقه على مشاركة محمد الفهيد في مباراة الفتح ضد القادسية قائلًا: “لأنه قد صدر نتيجة طرد اللاعب عقوبة انضباطية تشمل الإيقاف التلقائي وحدد القرار أن مباراة الفتح والقيصومة في مسابقة كأس الملك ينهي عقوبة الإيقاف”.

وقال الإعلامي محمد الضيف: “فيما يخص احتجاج القادسية على مشاركة قائد الفتح محمد الفهيد فحسب معلوماتي بأن مشاركة اللاعب نظامية بعد إيقاف اللاعب في مباراة القيصومة بكأس الملك”.

وأضاف الضيف خلال تعليقه على مشاركة محمد الفهيد في مباراة الفتح ضد القادسية اليوم، قائلًا: “النموذجي يملك خطاب من الاتحاد السعودي يخص أحقية مشاركة اللاعب بشكل نظامي أمام القادسية”.

وتفاعل الإعلامي عبدالعزيز المريسل مع أزمة مشاركة محمد الفهيد في مباراة الفتح ضد القادسية اليوم، وقال: “الفتح قام بإشراك اللاعب محمد الفهيد وفقًا لخطاب لجنة الانضباط والأخلاق التي حددت مدة الإيقاف ووقتها”.

واستكمل المريسل تغريدته قائلًا: “بل إنها حددت مباراة القيصومة بالاسم، وهي المباراة التي تم استبعاد اللاعب منها، ولهذا مشاركته اليوم قانونية 100%”.