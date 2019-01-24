الفتح يدعم صفوفه بنجم دينامو كييف

المواطن - مروة نبيل

نجح مجلس إدارة نادي الفتح في التعاقد رسميًا مع نجم وسط المنتخب البيلاروسي الأول، نيكيتا كورزون، قادمًا من صفوف دينامو كييف الأوكراني، على سبيل الإعارة لمدة عام.

وأكد نادي الفتح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه سيتم قيد البيلاروسي نيكيتا كورزون صاحب الـ23 عامًا، بشكل رسمي في صفوف النموذجي بعد إجراء الفحوصات الطبية.

وعزز الفتح صفوفه بأكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ومنهم الصربي يوفانوفيتش، علي الزقعان، عمار النجار وجمعان الدوسري، بالإضافة إلى البيلاروسي نيكيتا كورزون.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ11 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة.