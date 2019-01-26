الفتح يقدم عرضًا رسميًّا لنجم #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أرسل نادي الفتح عرضًا رسميًّا إلى النادي الأهلي المصري، من أجل الحصول على خدمات مدافعه المالي الدولي ساليف كوليبالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، سيد عبدالحفيظ، أن نادي الفتح طلب التعاقد مع كوليبالي بشكل نهائي، وليس على سبيل الإعارة، مؤكدًا أنه يتم دراسة هذا العرض حاليًّا.

وكان المالي كوليبالي قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، إلا أن الخلافات المالية عطلت الصفقة.

وانضم كوليبالي إلى النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا الإدارة الفنية قررت الاستغناء عن اللاعب المالي في الميركاتو الشتوي، لإفساح المجال لقيد لاعب أجنبي جديد.

ويأمل كوليبالي انتهاء إجراءات انضمامه إلى نادي الفتح سريعًا، من أجل المشاركة في المباريات، والانضمام إلى قائمة المنتخب المالي في كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويسعى مجلس إدارة نادي الفتح لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتحسين موقعه في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.