الفتح يُنهي عقدي الدعيع والشريد

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الفتح، اليوم الأحد، عقدي احتراف اللاعبين سلطان الدعيع وعبدالعزيز الشريد، بالتراضي بين الطرفين.

وقدم مجلس إدارة نادي الفتح الشكر للثنائي سلطان الدعيع وعبدالعزيز الشريد، للفترة التي التحقا خلالها بالفريق، مُتمنين لهما التوفيق خلال مسيرتهما القادمة.

ويسعى مجلس إدارة نادي الفتح لإبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتحسين النتائج واحتلال مركز متقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ11 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 7 مواجهات، وخسارة 5 لقاءات.