الفرج وهوساوي يُشاركان في تدريبات الأخضر

المواطن - مروة نبيل

يُشارك ثنائي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عمر هوساوي وسلمان الفرج في جزء من تدريبات الأخضر الجماعية المُقامة الآن.

وأشار حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مشاركة هوساوي والفرج في جزء من مران اليوم، للوقوف على مدى جاهزيتهما قبل المشاركة في كأس آسيا 2019.

وكان يؤدي نجم المنتخب السعودي الأول، عمر هوساوي، برنامجه التأهيلي على فترتين خلال الأيام الماضية، فيما خاض لاعب الوسط سلمان الفرج تمارين خاصة رفقة الجهاز الطبي بحصتين تدريبيتين خلال الفترة الماضية.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأول من بطولة كأس آسيا 2019، حيث يقع الأخضر في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا قطر ولبنان.