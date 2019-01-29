الفنان الأوبرالي بوتشيلي في حفل مباشر بالعلا الجمعة المقبل

المواطن - الرياض

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العلا عن حفل مباشر للفنان الأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيلي الجمعة المقبل (1 فبراير 2019).

وكانت اللجنة أعلنت تمديد فعاليات المهرجان حتى 23 فبراير المقبل لتشمل المزيد من الفعاليات الفنية والسياحية، حيث تم الإعلان عن حفل غنائي يجمع الفنانين إلهام المدفعي وكاظم الساهر في 15 فبراير، وحفل آخر للفنانين راشد الماجد وماجد المهندس في 22 فبراير.

يعد بوتشيلي الذي ولد عام 1958 أحد أكثر المغنين شهرة في العالم، كان ضعيف البصر منذ ولادته قبل أن يصبح أعمى في عمر الثانية عشرة. لاقى أول ألبوماته “Bocelli” صدىً واسعاً في أوروبا.

كما أصبحت أغنيته “Sogno” عام 1999 عالمية الصيت، سجل أربع أوبرات هي (لا بوهيمي، إل تروفاتوري، ويرتر، وتوسكا)، إضافةً لأعماله الكلاسيكية وألبومات البوب.

الجمعة ١ فبراير #العلا ، على موعد مع الفنان الأوبرالي الذي أذهل العالم بإحساسه المرهف، وعذوبة وانسيابية صوته الذي سيصدح من جبال العلا.#بوتشيلي_في_العلا pic.twitter.com/grwOZDkVi8 — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) January 28, 2019