الفواز: لم نتواصل مع مارفيك لتدريب الأخضر .. وهناك تغييرات قادمة بعد الخروج

المواطن - محمد سمعه

أكد قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن إدارة الاتحاد لم تتواصل مع المدرب الهولندي بير فان لتدريب المنتخب السعودي خلال المرحلة المقبلة.

وتحدث الفواز لبرنامج “في المرمى” على قناة العربية قائلًا: لم نتواصل مع مارفيك للعودة إلى تدريب المنتخب السعودي، وسيكون هناك تغييرات قادمة في الاتحاد السعودي، تشمل أعضاء المجلس وبعض اللجان العامة في الاتحاد.

وأضاف الفواز: بالفعل عقد بيتزي ضخم والمرحلة المقبلة تتطلب عمل كثير بطريقة جديدة، وبعد التقارير التي ستأتي من الجهازين الفني والإداري، سنستمع إلى رأي الإدارة الفنية وسنحدد مستقبل بيتزي مع المنتخب السعودي.

وأكمل الفواز حديثه قائلًا: لم نطلب من المدرب بيتزي التغاضي عن استدعاء بعض اللاعبين بحجة التوازن في ظل استمرار الدوري، وقمنا بطرح العديد من الأسماء على بيتزي فيما يخص منطقة الهجوم وهو صاحب القرار النهائي.

وتابع رئيس اتحاد القدم: سيتم تقييم تجربة الاستعانة بـ8 أجانب ويهمنا مصلحة المنتخبات الوطنية في المقام الأول.

وحول سوء أرضية ملعبي الملك فهد والملز علّق الفواز قائلًا: أحد الخيارات المطروحة نقل مباريات النصر إلى المجمعة لحين جاهزية ملعب الملك فهد وملعب الأمير فيصل بن فهد، وهناك خيارات عديدة، من ضمنها إقامة مباريات النصر على ملعب جامعة الملك سعود أو تأجيل المباريات.