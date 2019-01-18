الفواز يجتمع بلاعبي الأخضر.. ويُطالبهم بالفوز على اليابان

المواطن - مروة نبيل

التقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز، اليوم الجمعة، بلاعبي المنتخب الوطني والجهازين الإداري والفني على مائدة الغداء.

وأكد قصي الفواز خلال اللقاء على ثقته بلاعبي الأخضر في الظهور بالمستوى المأمول للفوز على اليابان في ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2019.

وبدأ الأخضر الاستعداد لمباراة اليابان، صباح اليوم، حيث اكتفى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية أمام قطر بتمارين استرجاعية، فيما خصص المدرب الأرجنتيني بيتزي تمارين خاصة وتقوية في النادي الصحي لبقية اللاعبين.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الياباني في ثمن نهائي كأس آسيا 2019، في الثانية ظهرًا يوم الاثنين المقبل، على ملعب نادي الشارقة، ويسعى الأخضر لخطف بطاقة التأهل؛ والمنافسة على اللقب القاري.

وتأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى ثمن نهائي كأس آسيا 2019 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة، فيما صعد المنتخب الياباني بعد تصدر المجموعة السادسة.