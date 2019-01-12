الفوزان مخاطبًا حضور ملتقى تحصين وتطوير: البصيرة في الدعوة إلى الله هي أعلى درجات العلم

المواطن - الرياض

أكد معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان أن الدعوة إلى الله – عز وجل – على بصيرة هي مهمة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومن سار على نهجه وتمسك بسنته، كما قال الله -جل وعلا- آمرا له أن يقول للناس: { قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }.

جاء ذلك في أثناء كلمة معاليه في ملتقى المكاتب التعاونية الأول “تحصين وتطوير”, الذي نظمه تعاوني الشفا برعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء أمس الجمعة، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركنتيننتال بالرياض, وبحضور 1500 من رؤساء ومديري المكاتب التعاونية بالمملكة.

وأوضح معاليه المضامين الجليلة التي احتوتها الآية الكريمة للدعاة ومنسوبي الحقل الدعوي المبارك، فقال: { هَـذِهِ سَبِيلِي} أي: طريقتي التي أنا عليها، وهي أن الرسول يدعو إلى الله على بصيرة أي: على علم، والبصيرة هي أعلى درجات العلم، فالداعية إلى الله يحتاج للعلم الذي يدعو به الناس، ويبصرهم بدينهم، ويحل مشكلاتهم، فهو منصب عظيم منصب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومنصب من اتبعه {وَسُبْحَانَ اللّهِ} تنزيه لله -سبحانه وتعالى- عما لا يليق به .

وتابع معالي الشيخ الفوزان مُفسراً الآية المباركة بقوله: { وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } براءة من المشركين الذين يعبدون غير الله -سبحانه وتعالى-؛ لأنهم خرجوا عن الخط الذي رُسم لهم من قِبَل الله -جل وعلا- إلى طريق الضلال ودعوة غير الله -سبحانه وتعالى- الذي خلقهم ورزقهم، خلقهم لعبادته، كما قال تعالى: { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ }، فهو –سبحانه- خلقهم لهذه الغاية وهذه الحكمة، خلقهم لعبادته وحده لا شريك له، وتكفل بأرزاقهم وأمدهم بعونه وتوفيقه، فالدعوة إلى الله منصب مهم فهو منصب الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وأتباعهم.

وأشاد معالي الشيخ صالح الفوزان بالملتقى –الذي نظمه تعاوني حي الشفا برعاية وحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ – الذي جمع الدعاة إلى الله، ومن يعمل في الحقل الدعوي المبارك ، سائلاً معاليه الله تعالى أن يعين الجميع، وأن يبارك في جهودهم، وأن يعظم أجرهم.