الفيحاء يتعاقد رسميًّا مع بيسارا

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء إجراءات التعاقد مع ناهير بيسارا، قادمًا من نادي أوريبرو السويدي، بعقد احترافي لمدة 6 أشهر، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

وكان اللاعب السويدي ناهير بيسارا قد وصل، فجر اليوم السبت، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأجرى الفحوصات الطبية لدى عيادة فيزيوتريو الشريك الطبي لنادي الفيحاء قبل التوقيع الرسمي.

ونشر حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع العقود، مع السويدي ناهير بيسارا، بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول محمد الدهش.

ومثل ناهير بيسارا، صاحب الـ29 عامًا، الفئات السنية المختلفة لمنتخب السويد، وبدأ مسيرته الاحترافية في صفوف نادي إسيريسكا السويدي، قبل أن ينتقل منه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي هاماربي.

وفي أولى تجارب ناهير بيسارا الاحترافية خارج السويد، انضم إلى صفوف نادي غوزتيبي التركي، وانتقل إلى أوريبرو السويدي، وخاض معه 81 مباراة في آخر موسمين، ونجح في تسجيل 23 هدفًا وصناعة 22.

ويسعى مجلس إدارة نادي الفيحاء لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين، لتحسين ترتيب الفريق في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.