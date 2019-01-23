الفيحاء يضم مزيعل #الاتحاد حتى نهاية الموسم

المواطن - محمد سمعة

أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التعاقد مع اللاعب عمر المزيعل ظهير أيمن نادي الاتحاد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفيحاء عبر تويتر أن مراسم توقيع العقد تمت أمس مساء الثلاثاء، بحضور محمد الدهش المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم.

ويحتل نادي الفيحاء حاليًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة من أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وتسع هزائم.

وسيواجه الفيحاء، نادي الهلال متصدر مسابقة الدوري في الجولة السابعة عشرة يوم الأحد المقبل، حيث يأمل الفيحاء في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل والفوز على الهلال.

خسر الفيحاء من نادي الشباب برباعية مقابل هدف في الجولة السادسة عشرة في مباراة أقيمت بين الفريقين يوم 11 يناير الجاري.