الفيحاء يوافق على طلب #الهلال بعودة اليامي

المواطن - مروة نبيل

وافق مجلس إدارة نادي الفيحاء على الطلب المُقدم لها من إدارة الهلال على استعادة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالرحمن اليامي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقدم مجلس إدارة الفيحاء، عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الشكر إلى المهاجم عبدالرحمن اليامي على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم، وتمنى له التوفيق.

وانضم عبدالرحمن اليامي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي، بنظام الإعارة من نادي الهلال، إلا أن خلو قائمة الزعيم من المهاجمين المحليين دفعه لاستعادة لاعبه مُجددًا.

وكان مجلس إدارة نادي الهلال قد وقع قبل عدة أيام مخالصة مالية مع المهاجم المحلي الوحيد في قائمته، مختار فلاتة.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، فيما يحتل الفيحاء المركز الـ13 بـ15 نقطة.