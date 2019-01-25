الفيحاء يوقع عقدًا مبدئيًا مع السويدي بيسارا

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي الفيحاء عن توقيع عقد مبدئيًا مع صانع الألعاب السويدي ناهير بيسارا، لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

وأكد نادي الفيحاء عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ناهير بيسارا سيصل، مساء اليوم الجمعة، إلى السعودية لإجراء الفحوصات الطبية قبل توقيع العقد الرسمي.

ومثل ناهير بيسارا صاحب الـ29 عامًا، الفئات السنية المختلفة لمنتخب السويد، وبدأ مسيرته الاحترافية في صفوف نادي إسيريسكا السويدي، قبل أن ينتقل منه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي هاماربي.

وفي أولى تجارب ناهير بيسارا الاحترافية خارج السويد، انضم إلى صفوف نادي غوزتيبي التركي، وانتقل إلى أوريبرو السويدي، وخاض معه 81 مباراة في آخر موسمين، ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 22.

ويسعى مجلس إدارة نادي الفيحاء لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين، لتحسين ترتيب الفريق في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.