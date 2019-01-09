الفيحاء يُجدد عقد بونيا حتى 2020

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي الفيحاء تجديد عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، الكولومبي كريستيان بونيا لمدة سنة إضافية حتى يوليو عام 2020.

ونشر حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع كريستيان بونيا بحضور عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، محمد الدهش.

وانضم الحارس كريستيان بونيا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي، قادمًا من ناسيونال الكولومبي لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وشارك كريستيان بونيا صاحب الـ26 عامًا، في 14 مباراة بشكل أساسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بمجموع 1260 دقيقة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ12 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.