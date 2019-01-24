الفيحاء يُعلن إصابة حارسه بقطع في الرباط الصليبي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفيحاء اليوم عن إصابة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، الكولومبي كريستيان بونيا بقطع في الرباط الصليبي في الفترة الأخيرة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفيحاء عبر تويتر أن الحارس كريستيان بونيا تعرض للإصابة، خلال مشاركته في مباراة النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم والتي أقيمت يوم الاثنين الماضي.

ومن المتوقع غياب كريستيان بونيا عن نادي الفيحاء لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر بسبب الإصابة في الرباط الصليبي.

وكان النصر تمكن من الفوز على الفيحاء بسداسية دون رد، في مباراة شهدت تألق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله والذي أحرز أربعة أهداف للعالمي في شباك الفيحاء.

يحتل نادي الفيحاء المركز الـ 13 في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.