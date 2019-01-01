الفيحاء يُمطر شباك الشهيد بسداسية .. ويعبر لدور الـ32

المواطن - محمد سمعه

اكتسح نادي الفيحاء فريق الشهيد، بسداسية مقابل هدفين، ضمن مباريات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

افتتح نادي الشهيد تسجيل الأهداف في المباراة عبر اللاعب عبدالله الغامدي في الدقيقة الحادية والعشرين من عمر الشوط الأول.

ونجح اللاعب عبدالله آل سالم في إدراك هدف التعادل لنادي الفيحاء في الدقيقة السابعة والعشرين بطريقة جميلة، ولم ينجح نادي الفيحاء في الاحتفاظ بنتيجة التعادل لفترة طويلة؛ حيث تمكن اللاعب محمد إبراهيم من تسجيل الهدف الثاني لنادي الشهيد بالدقيقة التاسعة والعشرين.

ولم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول بتقدم نادي الشهيد بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني كشر نادي الفيحاء عن أنيابه، حتى تمكن اللاعب نايف عبدلي من تسجيل الهدف الثاني وهدف التعادل للبرتقالي بالدقيقة السابعة والأربعين مع بداية الشوط الثاني.

واصل الفيحاء قذائفه الهجومية، حتى تمكن اللاعب عبدالكريم القحطاني من تسجيل الهدف الثالث لنادي الفيحاء في الدقيقة الخامسة والخمسين.

وسجل اللاعب عبدالله آل سالم الهدف الثاني له والرابع للفيحاء بالدقيقة الستين، ثم أضاف اللاعب عمر العودة الهدف الخامس للفيحاء بالدقيقة الثانية والستين، وسط انهيار دفاعي كامل من لاعبي نادي الشهيد.

واختتم اللاعب جوان رويز أهداف المباراة بتسجيله الهدف السادس لنادي الفيحاء بالدقيقة الثمانين.

بهذه النتيجة يعبر الفيحاء إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

الهدف الأول لنادي #الشهيد سجله اللاعب عبدالله الغامدي في الدقيقة 21

الفيحاء 0 : 1 الشهيد#الفيحاء_الشهيد #دوري_بلس pic.twitter.com/pNS00E5lVU — دوري بلس (@dawriplusksa) January 1, 2019

الهدف الأول لنادي #الفيحاء سجله اللاعب عبدالله آل سالم في الدقيقة 27

الفيحاء 1 : 1 الشهيد#الفيحاء_الشهيد #دوري_بلس pic.twitter.com/f6raXF2De9 — دوري بلس (@dawriplusksa) January 1, 2019

الهدف الثاني لنادي #الشهيد سجله اللاعب محمد إبراهيم في الدقيقة 29

الفيحاء 1 : 2 الشهيد#الفيحاء_الشهيد #دوري_بلس pic.twitter.com/u8j3EaiYXk — دوري بلس (@dawriplusksa) January 1, 2019

الهدف الثاني لنادي #الفيحاء سجله اللاعب نايف عبدلي في الدقيقة 46

الفيحاء 2 : 2 الشهيد#الفيحاء_الشهيد #دوري_بلس pic.twitter.com/gkTnWLOaFu — دوري بلس (@dawriplusksa) January 1, 2019

الهدف الثالث لنادي #الفيحاء سجله اللاعب عبدالكريم القحطاني في الدقيقة 55

الفيحاء 3 : 2 الشهيد#الفيحاء_الشهيد #دوري_بلس pic.twitter.com/Ob8exAWKyo — دوري بلس (@dawriplusksa) January 1, 2019

الهدف الرابع لنادي #الفيحاء سجله اللاعب عبدالله آل سالم في الدقيقة 60

الفيحاء 4 : 2 الشهيد#الفيحاء_الشهيد #دوري_بلس pic.twitter.com/uP4Z0gbKNp — دوري بلس (@dawriplusksa) January 1, 2019

الهدف الخامس لنادي #الفيحاء سجله اللاعب عمر العودة في الدقيقة 62

الفيحاء 5 : 2 الشهيد#الفيحاء_الشهيد #دوري_بلس pic.twitter.com/o9Velq69Cn — دوري بلس (@dawriplusksa) January 1, 2019

الهدف السادس لنادي #الفيحاء سجله اللاعب جوان رويز في الدقيقة 80

الفيحاء 6 : 2 الشهيد#الفيحاء_الشهيد #دوري_بلس pic.twitter.com/9LOoN63PvK — دوري بلس (@dawriplusksa) January 1, 2019