الفيصلي لا يعرف الفوز ضد #النصر

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب مدينة المجموعة الرياضية مباراة الفيصلي ضد النصر في أولى مباريات الدور الثاني من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الفيصلي ضد النصر 17 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتمكن عنابي سدير من الفوز على العالمي في أي مواجهة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في الفوز بـ9 مباريات، فيما انتهت 8 مواجهات لفريق الفيصلي ضد النصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لمواصلة انتصاراته في الدوري خلال مباراة الفيصلي ضد النصر اليوم، فيما يأمل عنابي سدير لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، والتقدم في جدول ترتيب المسابقة.

وقبل مباراة الفيصلي ضد النصر اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع عنابي سدير في المركز السابع بـ23 نقطة.