الفيصلي يتعاقد مع البرازيلي بيريرا

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الفيصلي، برئاسة فهد المدلج، اليوم الخميس، إجراءات انتقال المهاجم البرازيلي دينيلسون بيريرا قادمًا من صفوف أتلتيكو مينيرو.

وأوضح نادي الفيصلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن البرازيلي دينيلسون بيريرا سينضم إلى عنابي سدير على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، مع أحقية شراء بطاقة اللاعب بشكل نهائي بعد ذلك.

ومن المُقرر أن يتم التوقيع النهائي بين نادي الفيصلي والبرازيلي دينيلسون بيريرا، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية مع الشريك الطبي عيادة “فيزيوتريو”، خلال الأيام المقبلة.

وسبق البرازيلي دينيلسون بيريرا تمثيل ناديي فلومنينسي وساوبولو خلال فترة سابقة، متمنين للاعب التوفيق مع نجوم العنابي، لتقديم مستويات ترضي تطلعات جماهير ومحبي نادي الفيصلي.