الفيصلي يوقع عقدًا احترافيًا مع البكر

المواطن - مروة نبيل

وقع مجلس إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج، عقدًا احترافيًا لمدة 5 مواسم مقبلة مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، يزيد البكر.

ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع العقد مع يزيد البكر، وتمنى مجلس الإدارة التوفيق له مع زملائه في تقديم المستويات التي ترضي جماهير ومحبي عنابي سدير.

ويسعى مجلس إدارة نادي الفيصلي لتمديد عقود لاعبيه المميزين، وضم صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتحسين مستوى ونتائج الفريق الأول لكرة القدم.

وهُزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي أمام نظيره الباطن بهدفين دون رد في الجولة الماضية، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة.