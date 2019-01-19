الفيصلي يُجدد عقد ملائكة 3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

نجح مجلس إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج، في إنهاء إجراءات تجديد عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، مصطفى ملائكة لمدة 3 مواسم مقبلة.

ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي على “تويتر”، صورًا للحارس مصطفى ملائكة أثناء توقيع العقد مع فهد المدلج، وتمنت له الإدارة التوفيق مع زملائه في المرحلة المقبلة؛ لتقديم المستويات التي ترضي جماهير عنابي سدير.

وانضم مصطفى ملائكة صاحب الـ32 عامًا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي عام 2016، قادمًا من صفوف هجر، ولعب في بداية مشواره بفريق الأنصار قبل أن ينتقل منه إلى الاتحاد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز السابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة.