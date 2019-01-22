الفيصل يتابع جهود مدينة الملك عبدالله الطبية للارتقاء بالخدمات الصحية

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم ، المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة الدكتور عبدالله غباشي , يرافقه عدد من المديريين التنفيذيين بالمدينة.

واطلع سمو الأمير خالد الفيصل على الجهود التي تقدمها المدينة لخدمة المرضى من المواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام والتي أثمرت عن حصولها على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة والتميز.

واستمع سمو أمير المنطقة لنبذة عن الخطط التطويرية المستقبلية والهادفة لتحقيق أعلى معايير التميز والجودة في القطاع الصحي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتوفير خدمات طبية متميزة.