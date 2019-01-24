الفيصل يطلع على تصاميم مشروع منتزه النقبة الحمراء بالطائف

المواطن - واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، على تصاميم مشروع منتزه النقبة الحمراء بمحافظة الطائف .

واستمع سموه إلى شرحٍ عن مكونات المشروع ، قدّمه أمين الطائف المهندس محمد آل هميل ، الذي أوضح أن مشروع منتزه النقبة الحمراء الواقع في الهدا على الطريق الرابط بين الطائف ومكة المكرمة ، سيكون على مساحة تقدر بنحو 160 ألف متر مربع ، وستضم مرافقه متحفاً وألعاباً وفندقاً ، إضافة لبحيرة على مساحة 7 آلاف متر مربع ، وحديقة للطيور ومعرض الورد الطائفي ، وقرية ثلجية ، ومواقف للسيارات .