الفيصل يطمئن على استعدادات الجوهرة لاستضافة السوبر الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

زار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”؛ للاطلاع على اكتمال التجهيزات قبل مباراة السوبر الإيطالي.

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة مباراة السوبر الإيطالي الذي يجمع فريقي يوفنتوس بطل الكالتشيو، وميلان المتوج بلقب كأس إيطاليا، يوم 16 من شهر يناير الجاري.

وأشار حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفيصل زار بيت الشباب في جدة، والتقى بعدد من الأعضاء والزوار، كما اطلع على الأنشطة والفعاليات المقامة.

كما زار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، والتقى بالفريق الهندسي المشرف على الإنشاءات لمناقشة آخر تقارير المشروع.